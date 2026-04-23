DCスタジオの新作映画『クレイフェイス』の邦題で10月30日に日本公開されることが決定。あわせてインターナショナル・ティザートレーラーとインターナショナル・ティザーポスターが公開された。 参考：『スーパーマン』続編の新情報も『スーパーガール』『クレイフェイス』などDC映画の今後 DCスタジオが本格的にホラージャンルへ挑む本作