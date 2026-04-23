痛風発作は特定の関節に起こりやすく、とりわけ足の親指の付け根に集中する傾向があります。この背景には身体の構造や血流、温度といった複数の要因が関係しています。本章では、なぜこの部位に発作が起こりやすいのかを解剖学的・生活習慣的な視点から解説し、リスクを理解する手助けをします。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内