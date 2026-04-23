片頭痛の前兆として現れる「閃輝暗点」は、視野にギザギザした光が現れ、一部が見えにくくなる特徴的な視覚症状です。初めて経験する方は強い不安を感じることもありますが、そのメカニズムを正しく把握することが、冷静な対応への第一歩となります。ここでは、閃輝暗点の見え方の特徴と、脳内で起きている現象を詳しくご説明します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅ