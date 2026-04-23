中国メディアの新京報はこのほど、今年および来年に夏の暑さが観測史上最高になる可能性があると紹介する記事を発表した。その鍵となるのは、太平洋で過去140年間で最も強くなる恐れのエルニーニョ現象が醸成されつつあることという。スーパーエルニーニョとは極めて強いエルニーニョの通称であり、一般には海面水温の異常上昇が2℃を超えることを指す。きわめてまれであり、過去数十年の間には1980年代、97年、2015年前後にのみ発