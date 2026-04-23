強みは交通利便性や多様な商業施設大阪・ミナミにオフィスを誘致する動きが広がっている。梅田地区を中心としたキタと比べ、オフィスビルが少ないミナミのにぎわいは、繁華街などが目当ての観光客の動向に左右されやすい。交通の利便性が高く商業施設が集積する立地を「働く場」としてアピールし、安定した人の流れを呼び込む狙いがある。（佐藤一輝）大阪メトロ心斎橋駅直結の地上２８階、地下２階建て複合ビル「クオーツ心斎