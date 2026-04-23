国連で22日、グテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が前日に続き開かれました。4人が立候補していて、後任は秋頃までに決まる見通しです。国連では22日、今年末に任期を終えるグテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論の2日目が行われ、UNCTAD＝国連貿易開発会議のグリンスパン事務局長が登壇しました。UNCTADグリンスパン事務局長「私は激動の時代にこの組織を率いていくことができる。そのために平和・改革・未来の