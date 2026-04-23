子どもが小学生になると、「そろそろ自分のことは自分でできるように」と願う親も多いはずです。筆者も同じ思いでした。しかし現実はうまくいかず、悩んでいたときに教師歴20年の姉から聞いた“今の小学校事情”に、驚いてしまったのです。 自分のことは自分で