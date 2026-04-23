先住猫『むぎくん』に構ってほしがるも、アプローチがうまくいかなかった子猫の『三毛ちゃん』。むぎくんのもとを去る際、彼女が選んだ“まさかのルート”とは……。 2匹が織りなす愛らしくもシュールな光景を捉えた動画は5千再生を突破するとともに「可愛すぎる」「ガッツリ踏まれても怒らないのね。優しいね」との賞賛が相次いでいます。 【動画：構ってもらえなかった保護子猫…去り際の『まさかの行動』