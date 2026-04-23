猫ちゃんはおうちにあるものをおもちゃにする天才。それは飼い主さんの持ち物でも一緒のようで…？ 飼い主さんの腕についていた髪ゴムをおもちゃにして遊ぶ猫ちゃんの光景が、1万再生を超える話題に。飼い主さんの腕についているゴムを引っ張って遊ぶ猫ちゃんの光景には、「猫ちゃんってゴム好きですよね」「うちもやられますｗ」と共感の声が寄せられることとなりました。 【動画：腕につけていた『ヘアゴム』で遊び始めた