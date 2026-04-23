『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』より、日本語吹替版キャストとして、松平健が映画監督マックス役、山寺宏一が謎多きモンスター・グーミー役を務めることが発表。併せて、日本版予告映像も解禁された。【動画】松平健・山寺宏一が吹替キャストに！『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※3月16日のレート換算による）の超“モンスター