―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆「男性売り手市場」が長く続いていたが…これまで長年、婚活業界は「女性が余り、男性が不足している」と言われ続けてきました。パーティに行けば女性の席だけが埋まり、結婚相談所では「普通のスペック」の男性がいれば女性が群がる。そんな「男性売り手市場」が長く続いていたのは事実です。しかし今、婚活