【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは22日、パテル長官の交際相手の女性に関する記事を書いた同紙記者について、連邦捜査局（FBI）がストーカー行為の疑いで捜査していたと報じた。司法省内で記事に対する報復捜査との懸念が示され、捜査は止まっているという。トランプ政権は意に沿わない主要メディアの報道を敵視し、圧力をかけている。同紙のカーン編集主幹は「通常の取材活動を犯罪化しようとしたことは報道