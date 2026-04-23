お散歩が大嫌いなペレくん。リードをつけられている最中、外に行かなくても済む方法をひらめいたようで…。あまりにも愛おしい手段とお姿が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で225万回を超えて表示されており、6.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：散歩が大嫌いな犬が『外に行かなくても済む方法』をひらめいて…子どものような『まさかの作戦』】