まるで母親のような行動を取るゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で24万2000回再生を突破し、「幸せな寝起き」「お母さんみたい笑」「プロレスかとw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、娘のスマホが鳴り響いていたので見に行った結果→大型犬が…まるで『本当の母親』のような光景】 アラームが鳴り響く朝 TikTokアカウン