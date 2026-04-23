リーグ・アン第26節が22日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とナントが対戦した。前節、リヨンに敗れて2位のRCランスに1ポイント差に迫られた首位のPSGは、元日本代表監督のヴァイッド・ハリルホジッチ監督が率いる降格圏の17位ナントとのホームゲームに臨んだ。試合は開始早々にPSGが先制に成功する。13分、ボックス内での競り合いの場面でマルキーニョスのヘディングが相手の手に当たったとの判定でPKを獲得。これを