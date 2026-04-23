バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルは、しばらくの間戦線離脱を余儀なくされる可能性が高いようだ。22日、『マルカ』や『ムンド・デポルティーボ』など複数のスペインメディアが一斉に報じている。ラ・リーガ第33節が現地時間22日に行われ、バルセロナはセルタに1−0で勝利。先発出場したヤマルは40分に自ら獲得したPKを沈めて決勝点を挙げたが、直後に左ハムストリングを抑えてピッチに倒れ込み、そのまま途中