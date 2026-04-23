プレミアリーグ第34節が22日に行われ、ボーンマスとリーズが対戦した。前節、ウルヴァーハンプトンに快勝して残留争いから抜け出した15位のリーズはリーグ3連勝を目指してボーンマスのホームに乗り込んだ。この試合で田中碧はリーグ3試合連続でスタメン起用となった。アンドニ・イラオラ監督の今季限りでの退任および、来季からのマルコ・ローゼ氏の新監督就任が発表されたボーンマス。そのホームチームが気合十分で試合に入