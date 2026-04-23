ホワイトハウスの大統領執務室で撮影されたトランプ大統領の写真＝18日/Julia Demaree Nikhinson/AP/File（CNN）トランプ米大統領は22日、イランとの戦争に「期限はない」と述べ、政治的配慮が自身の対応に影響を与えているとの見方を否定した。米FOXニュースのマーサ・マッカラム氏とのインタビューで述べた。21日午後に延長した停戦や新たな和平交渉についても「時間的な切迫はない」と語った。戦争はいつ終結するかとの質問に対