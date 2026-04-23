タレントの岡田結実（26）が23日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「久しぶりの私服」と書き出した岡田。「ほぼ全身」と紹介してペールグリーンのカーディガンが映える姿をアップした。「春服ってやっぱしかわいいよね〜テンション上がるよね〜」とコメント。「マネージャーさん達にパーティーにお呼ばれしたの？？って言われるようなふわっとしたスカートもお気に入り」と添えた。ファンからは「春らし