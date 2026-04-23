ラ・リーガ第33節が22日に行われ、レアル・ソシエダとヘタフェが対戦した。先週末に行われたコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードを撃破し、コパのタイトルを獲得したソシエダ。その凱旋試合となった今回のホームゲームでは久保建英が今年1月19日のバルセロナ戦以来となるスタメン復帰を果たした。アウェイチームがコパ王者を称えるパシージョで迎え入れる良いムードで幕を開けた一戦。入りはヘタフェが押し込む