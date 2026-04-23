車のトラブルに備えてJAFを検討している人のなかには、「自分の車でなくても使えるのか」が気になる人も多いのではないでしょうか。特に、家族の車を借りる機会がある人や、旅行先でレンタカーを使う人にとって、対象範囲は入会判断に直結するポイントです。 そこで本記事では、JAFがどのような考え方でサービスを提供しているのかを整理しながら、使える場面と注意点を解説します。 JAFは車ではなく会