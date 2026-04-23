アメリカのトランプ大統領は、イランとの再協議について、早ければ24日に行われる可能性を示したとアメリカメディアが伝えました。【映像】イランとの再協議「あり得る」としたトランプ氏アメリカのタブロイド紙ニューヨーク・ポストは22日、パキスタン情報筋の話として、今後「36時間から72時間以内」にアメリカとイランのさらなる和平交渉が行われる可能性が再浮上したと伝えました。そのうえで、この協議の可能性について