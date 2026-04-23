ソニー生命保険で、社員が顧客から金銭を騙し取った疑いがあることがわかりました。【映像】プルデンシャル生命の会見の様子ソニー生命によりますと、顧客から、社員に金銭をだまし取られた疑いがあるという相談が、20件から30件程度寄せられているということです。ソニー生命は、事実関係を確認するなど調査を進めています。金融庁も、保険業法に基づく報告徴求命令を検討しているとみられます。生命保険業界では、プルデ