トヨタ自動車の実証都市「ウーブン・シティ」で、今月から稼働を始めた企業の開発拠点が公開され、さまざまなAIを活用した技術が披露されました。【映像】初めて公開された「ウーブン・シティ」の開発拠点北村莉子リポ「ウーブン・シティの開発拠点です。床や柱などはかつての工場のまま残されています」新たに公開された「ウーブン・シティ」の開発拠点は、閉鎖した東富士工場の建物などを活用しています。ここで、24の企業や