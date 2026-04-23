茨城県は、適切なビザを持たない外国人を雇用する事業者などを通報した人に、報奨金として1万円を支払う制度を来月から開始すると発表しました。【映像】「不法就労通報報奨金」制度を始める茨城県庁出入国在留管理庁によりますと、去年、茨城県で摘発された不法就労者の数は3518人と、4年連続で過去最多を更新しています。県は、不法就労を助長する事業者の取り締まりを強化するため、来月11日から「不法就労通報報奨金」制
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 2. 「偽セレブにダマされた?」心配
- 3. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 4. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 5. 妊娠して結婚へ…顔合わせで絶句
- 6. 森口博子 結婚をお断りした理由
- 7. 店員の一言に母激怒 投稿が炎上
- 8. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
- 9. 妊婦死亡 生まれた娘に重い障害
- 10. ミセスの公演中に奇声 全員退場
- 1. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 2. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 3. 妊娠して結婚へ…顔合わせで絶句
- 4. 妊婦死亡 生まれた娘に重い障害
- 5. 外国人向けマンション 抗議殺到
- 6. 「パパ活」で再会 まさかの相手
- 7. 米大学で、邦人研究者訴追された
- 8. 休憩室がないから退職…異常事態
- 9. 就活で落ちた学生のヤバイ提出物
- 10. 「ゴマキ御殿」火事 何があった
- 1. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
- 2. 消費税率 1%に引き下げる案浮上
- 3. 大越氏 トランプ氏を痛烈批判
- 4. 鹿嶋市が異例の声明「強い憤り」
- 5. 男児遺棄「報道抑制提言」に賛否
- 6. 九国野球部内暴力 被害者の告白
- 7. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 8. 福島氏「そんなのいい」論争勃発
- 9. 自民 AI分野に1兆円投資を要請へ
- 10. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
- 1. 2009年以降生まれは禁煙に 英
- 2. 韓で「気持ちいい」は笑われる?
- 3. 「ネッシー」また2回目撃される
- 4. イランとアメリカ 戦力差の現実
- 5. 外国人客に「水2000ウォン」判明
- 6. 韓国に「イライト」世界最大規模
- 7. トランプ 米国では根強い人気
- 8. 石破氏「日米同盟に頼るのは…」
- 9. 米大統領 イランとの停戦に言及
- 10. 独ルフトハンザ 合計2万便休止へ
- 1. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
- 2. 駅員が改札内に入るための注意点
- 3. 株や金より上がる「有望資産」
- 4. 東京都独自のポイント 貯め方
- 5. 2032年には株価10万円到達予想
- 6. 50代娘を激怒させた母のひと言
- 7. 経済的DVと専業主婦 金巡る違い
- 8. トヨタが新実証都市を公開
- 9. ホルムズ解放 株価上昇の行方は
- 10. 平日厳しい 配達員が苦労語った
- 1. クック氏後任は「Neo」に期待
- 2. 360mm相当の超望遠撮影が可能なコンパクトデジカメ「LUMIX DC-TX3」 パナソニック
- 3. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 4. 生贄メイドVS悪魔崇拝集団『ゼイ・ウィル・キル・ユー』新ビジュアル解禁 脚本は「『ローズマリーの赤ちゃん』に敬意を込めて」［ホラー通信］
- 5. わずか2.2gでサイレン級の音。災害や遭難に常時備えられる極小チタン笛
- 6. dポイントの不正利用防止 新機能
- 7. NTTドコモ、虹彩認証搭載のMIL規格14項目準拠なタフネススマホ「arrows NX F-02H」を発表！5.4インチWQHD液晶や64bit対応ヘキサコアCPU、Android 5.1 Lollipopなど
- 8. スピードと安定感がアップ。アークテリクスのトレランシューズが進化した
- 9. 楽天モバイルが「my 楽天モバイル」や「Rakuten Link」、公式Webサイト（申込時含む）にて新たなログイン認証方式「パスキー」を4月下旬以降に導入
- 10. NTTドコモ、シニアなど向け折りたたみ型フィーチャーフォン「らくらくホン F-41F」を4月24日に値上げ！価格は4万1470円から5万4560円へ
- 11. アイドルMVに学ぶ クリエイティブ の着眼点〜ももいろクローバーZ『Sweet Wanderer』／山戸結希
- 12. XがAPI経由のリンク投稿コストを1900％増加させる
- 13. 海から生まれたフランクフルト
- 14. 目が不自由でもスマホの便利さを、KDDIが視覚障害者向けにスマホ教室
- 15. 5万円台のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」、冷却ファン内蔵のミドルレンジを東雲はるがアピール
- 16. 初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
- 17. ヘッドフォンアンプ 132万円
- 18. HTCがカメラ・オーディオ機能と音声ベースのAI搭載スマートグラス「VIVE Eagle」を4月24日発売へ
- 19. 春を味わう、そら豆のやさしさ、ふわり！ごちとん「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁」
- 20. ミクシィ、写真・動画共有スマホアプリ「家族アルバム みてね」 無料で容量無制限
- 1. 村上宗隆 実はMLB記録に「王手」
- 2. 日ハム勝利「奈良さまに聞いて」
- 3. 村上へ確信「今オフ最高の契約」
- 4. 朗希だけでは…日本人投手黄信号
- 5. バウアー MLB復帰阻む処分の残響
- 6. 負傷の米投手 インスタで報告
- 7. 久保建英 「残留コール」受ける
- 8. 村上「大した選手じゃ…」謙遜
- 9. 阪神悩ませる「フライング問題」
- 10. サイ・ヤング賞へ…大谷に変化
- 1. 「偽セレブにダマされた?」心配
- 2. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 3. 森口博子 結婚をお断りした理由
- 4. ミセスの公演中に奇声 全員退場
- 5. 滝沢秀明社長、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉの５月転機を示唆「最後のピースがそろえば皆さんにいいお知らせが打ち出せる」
- 6. 菊池風磨「不調」明かしていた
- 7. クロちゃん 現在の貯金額を告白
- 8. 元モー娘。中澤裕子の姿に驚く声
- 9. 梶原「タモリ面白くない」同調か
- 10. 27日の「CDTV」出演アーティスト
- 1. 片手OK セブンの「朝食パン」
- 2. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 3. 通勤服 ハニーズの6分袖ブラウス
- 4. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 5. 40・50代に馴染むミニボブ紹介
- 6. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 7. まさかのがん宣告 4人家族の生活
- 8. スクワットとランジで美ボディへ
- 9. 二児の母に 引退したセク女の今
- 10. ローソン 注目の新作スイーツ