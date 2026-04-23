茨城県は、適切なビザを持たない外国人を雇用する事業者などを通報した人に、報奨金として1万円を支払う制度を来月から開始すると発表しました。【映像】「不法就労通報報奨金」制度を始める茨城県庁出入国在留管理庁によりますと、去年、茨城県で摘発された不法就労者の数は3518人と、4年連続で過去最多を更新しています。県は、不法就労を助長する事業者の取り締まりを強化するため、来月11日から「不法就労通報報奨金」制