イランのガリバフ国会議長が、トランプ大統領が停戦延期を表明して以降、初めて声明をだし、現段階では、ホルムズ海峡の通航再開は不可能だと明らかにしました。【映像】ガリバフ国会議長のSNS戦闘終結に向けた協議でイランの代表団を率いたガリバフ国会議長は22日、アメリカの封鎖措置などを挙げ、「停戦が露骨に破られている状況下では、ホルムズ海峡の再開は不可能だ」と声明をだしました。さらに、「アメリカは軍事措置