アイドル誌『アップトゥボーイ Vol.362』（ワニブックス）が23日に発売。今号は同誌創刊40周年イヤー・メモリアル号第3弾として、ハロー！プロジェクト大特集を届ける。表紙・巻頭を飾るのは、ハロー！プロジェクト各グループから選抜された10名。モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルより、それぞログインして続きを読むThe post ハロプロ選抜メン