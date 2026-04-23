22日午後、岩手県大槌町で発生した2つの山林火災で、1800人あまりに避難指示が出されています。火事が起きたのは、大槌町小鎚と大槌町大槌の山林です。警察と消防によりますと、22日午後2時ごろ、「大槌町小鎚ののり面が燃えている」と119番通報がありました。火事はのり面から南側の住宅など建物7棟以上に延焼し、北側の山林にも燃え広がったということです。その後、大槌町大槌でも山林が燃えているのが確認され、岩手県によりま