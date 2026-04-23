安徽省量子計算チップ重点実験室によると、中国の第3世代独自開発超伝導量子コンピューター「本源悟空」は人工知能（AI）の演算能力の搭載に向けた基礎的な準備が整い、量子知識大規模言語モデル（LLM）「OriginBrain」や「QPanda3RuntimeMCP」など多数の量子AIツールを公開した。今回のブレークスルーにより、中国独自の量子演算能力が初めて体系的にAIの応用エコシステムに組み込まれ、中国独自開発の量子コンピューターが「使え