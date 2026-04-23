親への心配や自身の将来への希望を抱えながら、相次ぐ家庭内の課題や経済的な制約により、実家での生活を余儀なくされているケースも見受けられます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、京都府京都市山科区在住・32歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均
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- 10. BTSは安泰じゃない 勢力図変化か
- 1. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
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- 3. 株や金より上がる「有望資産」
- 4. 東京都独自のポイント 貯め方
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