現地時間４月22日に開催されたラ・リーガ第33節で、首位のバルセロナはセルタと対戦。１−０で勝利を収めた。この試合でアクシデントが発生したのが40分だ。10番のスペイン代表FWラミネ・ヤマルがPKを決めた後、左足のハムストリングを痛めて倒れ込み、そのまま交代となったのだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』は、次のように報じている。「初期検査の結果、彼は左ハムストリングを断裂しており、最低でも５週間は離脱する