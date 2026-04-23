【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,490.03 △340.65（4/22）NASDAQ：24,657.57 △397.60（4/22） 1.概況 米国市場は3指数揃って上昇しました。現地時間21日にトランプ米大統領がイランとの停戦延長を発表したことが好感されました。ダウ平均は122ドル高の49,271ドルで取引を開始し、寄付きがこの日の安値となりました。直後に上昇し、日本時間23時03分に475ドル高の49,624ドルでこの日の高