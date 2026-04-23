23日は、西日本から東日本にかけての広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側では雨脚の強まるところがありそうです。日中の気温は、前日より低くなるところが多いでしょう。■全国天気（23日予報）23日は、低気圧が九州から東海沖に進むでしょう。九州南部の雨は23日昼ごろまで、九州北部・中国・四国では夕方まで、近畿は今夜まで降り続きそうです。東海・北陸では、これから今夜にかけて雨となるでしょう。関東では昼前後に降り出