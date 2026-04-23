新日本プロレスは２１日、都内の事務所で５・４福岡国際センター「レスリングどんたく２０２６」のメインイベントで対戦する「ＩＷＧＰヘビー級王者」カラム・ニューマンと挑戦者・鷹木信悟が調印式を行った。ニューマンは、４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で最高峰を奪取した。会見で鷹木は「まずデビューの地である博多、大好きな街である博多でＩＷＧＰ戦をできることを光栄に思います。で、