心の闇や影のチェックリスト 「明確な理由はないけれど、何となくしんどい」「生きづらい」。そんなとき、心の奥には闇や影が溜まっているのかもしれません。 今のあなたの「心と体のエネルギー」の状態を知るために、当てはまる項目がいくつあるかチェックしてみましょう。 当てはまったらチェック！ （１）しっかり休んでいるつもりなのに、疲れがとれない（２）ちょっとした出来事で落ち込み、自己否定をしてしま