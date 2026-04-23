免疫力を上げて抵抗力を高める最高の睡眠方法 深いノンレム睡眠は、脳の休息時間 短い断眠は交感神経を活発にし、免疫力を上げるという報告もあります。しかし、睡眠不足による免疫力の低下は明らかです。 免疫はホルモンと連動しているので、睡眠不足などでホルモンバランスがくずれると、正常に機能しなくなります。 とくに、代謝にかかわる成長ホルモン（グロースホルモン）は、最初のノンレム睡眠が現れないと分