寝る前しか運動時間が取れない場合はどうしたらいい？【スクワット/ダイエットQ&A】 規則的に「続けること」が一番！ スクワットの効果を出すには規則的に「続けること」が一番。 寝る前しか時間が取れないのであれば、それでも十分です。 「普段はできないから、休日にまとめて長時間やる」のでは、狙った効果は得られませ