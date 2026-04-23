東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.68高値187.32安値186.67 187.76ハイブレイク 187.54抵抗2 187.11抵抗1 186.89ピボット 186.46支持1 186.24支持2 185.81ローブレイク ポンド円 終値215.34高値215.66安値214.93 216.42ハイブレイク 216.04抵抗2 215.69抵抗1 215.31ピボット 214.96支持1 214.58支持2 214.23ロ&#1254