東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.68高値9.70安値9.64 9.77ハイブレイク 9.73抵抗2 9.71抵抗1 9.67ピボット 9.65支持1 9.61支持2 9.59ローブレイク シンガポールドル円 終値125.02高値125.21安値124.93 125.46ハイブレイク 125.33抵抗2 125.18抵抗1 125.05ピボット 124.90支持1 124.77支持2 124.62ローブレイ