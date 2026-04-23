東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7160高値0.7176安値0.7146 0.7205ハイブレイク 0.7191抵抗2 0.7175抵抗1 0.7161ピボット 0.7145支持1 0.7131支持2 0.7115ローブレイク キーウィドル 終値0.5904高値0.5923安値0.5886 0.5960ハイブレイク 0.5941抵抗2 0.5923抵抗1 0.5904ピボット 0.5886支持1 0.5867