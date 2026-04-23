ホワイトハウス「主導権を握っているのはトランプ大統領だ」 イランは軍事的に著しく弱体化し壊滅状態に追い込まれた。トランプ氏はイランが非常に弱い立場にあることを理解している、主導権はトランプ大統領の手中にある。最終的にはトランプ大統領がスケジュールを決定する。