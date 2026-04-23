タレントの山口もえ（48）が23日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「30年前まで走っていた寝台客車」と書き出した山口。列車の中でのオフショットをアップした。「たくさんの物語が誕生したであろうこの空間に想いを馳せるとワクワクしてくる」とコメント。「#清瀬市 #寝台客車 #夢空間」と添えた。ファンからは「とても雰囲気のある客車ですね」「雰囲気とめっちゃ合いますね」「美しい」「もえさんい