今回は、何も知らない夫に現実を突きつけたエピソードを紹介します。「派遣のくせに惣菜なんて贅沢だ」と言われても…「最近、フルタイムで派遣として働くようになりましたが、時間がなくて家事、特に料理が大変になりました。この前は料理する余裕がなく、スーパーで惣菜を買ってきたんです。子どもは『おいしい』と言ってくれましたし、材料を買って作るより安く済むし、ラクでよかったと思っていました。しかし夫に『派遣のくせ