土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本作は、『踊る大捜査線』や『教場』（ともにフジテレビ）などの脚本を手掛けた君塚良一が紡ぐ完全オリジナル作品で、大型トラック（通称：一番星）で爆走する捜査本部“移動捜査課”を題材にしたかつてない刑事ドラマだ。4月22日（水）に放送された第3話では、80年代を代表するアイドルである南野陽子と植草克秀が、息子・娘との壮絶な関係に悩む親の