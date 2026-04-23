２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３４０．６５ドル高の４万９４９０．０３ドルと３日ぶりに反発した。トランプ米大統領がイランとの停戦を延長すると２１日に明らかにした。軍事衝突の終息への期待感が高まる形となり、主力株に買いが入った。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は最高値を更新した。 ボーイング＜BA＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が株価水準を切り上げたほか