・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４７６．４６（－２１．６３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１９４．９０（－７５．９７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１５６．４３（－７９．２９） ・ロシア・ＲＴＳ １１６１．８５（－３．９２） 出所：MINKABU PRESS