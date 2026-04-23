・ＮＹダウ４９４９０．０３（＋３４０．６５） 高値４９６２４．４８ 安値４９２７１．５０ ・Ｓ＆Ｐ５００７１３７．９０（＋７３．８９） ・ナスダック総合指数２４６５７．５６（＋３９７．６０） 出所：MINKABU PRESS