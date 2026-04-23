8月7日に公開されるミニオンズが主役のシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹替版キャストとして、松平健と山寺宏一の出演が決定。あわせて日本語吹替版予告が公開された。 参考：『ミニオンズ＆モンスターズ』ティザーポスター公開ムビチケ特典第1弾は“めじるしタグ” 全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）を記録するアニメーション映画『怪盗グルー』