きょう（23日）午前8時ごろ桃太郎線の備中高松駅で乗客の対応を行ったため、岡山駅～総社駅の間で一部列車に約20分の遅れが発生しているということです。（午前9時現在） JR西日本によりますと、自動券売機に関して乗客への対応が行われたということです。JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。