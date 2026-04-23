開催：2026.4.23 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 5 - 4 [アスレチックス] MLBの試合が23日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアスレチックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。 1回表、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打って